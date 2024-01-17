Специалисты рассказали, как искупаться на Крещение без вреда для здоровья

Крещение – один из важнейших праздников Русской православной церкви, во время которого совершается великое водоосвящение. На пресс-конференции по подготовке Свердловской области к Крещению специалисты поделились рекомендациями по безопасному купанию в праздник.

По словам врача-пульмонолога «Новой больницы» Алексея Кривоногова, есть определенные правила, которым следует придерживаться во время крещенских купаний: одежда, в том числе и обувь, должна быть легкоснимаемая, с собой обязательно должно быть полотенце, которым необходимо растереться после погружения в купель. Также Кривоногов отмечает, что нельзя перегреваться после купания, ходить в бани и распивать алкогольные напитки, которые могут серьезно повлиять на сосудисто-артериальное давление и вызвать спазм периферических сосудов. Лучше заменить алкоголь на горячий чай, морс и другие витаминизированные напитки. Врач также рекомендует в воду погружаться осознанно, аккуратно и кратковременно.

«Крещенское купание должно быть безопасно. Безопасность складывается из состояния здоровья человека. Если человек здоров и закален, он имеет минимальные риски. А если человек имеет хронические, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, плохо контролируемую артериальную гипертензию и другие болезни, которые требуют постоянного контроля и приема лекарственных препаратов, то могут быть изменения со стороны здоровья, заболевания могут обостриться», – уточнил Кривоногов.

Также спикер утверждает, что в воде никакая инфекция не передается. Зимой вода холодная и является консервантом, поэтому передача вируса при крещенских купаниях маловероятна. «Это духовное погружение. Оно всегда будет полезно для человека, для его души, очищения и пересмотра своей жизни. Здесь можно говорить о духовном подъеме. После крещенских купаний каких-либо заболеваний практически нет», – прокомментировал врач-пульмонолог.

Несколько рекомендаций к организаторам купелей и купающимся также дал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России региона Сергей Кабаков: «Пожелания к организаторам – обеспечить выполнение требований по организации мест мероприятия. Освещение на территории должно быть хорошее, не нужно допускать большого скопления людей на ледовой поверхности, для этого надо организовать дозированный выпуск людей на лед. Купающимся стоит прислушиваться к требованиям организаторов и подготовить себя для купания: взять с собой дополнительные комплекты одежды, чтобы можно было переодеться».

Как рассказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин и как ранее писал «Новый День», погружение в купель не очищает от греха с духовной точки зрения. В крещенские праздники рекомендуется посетить богослужения, которые будут совершаться в ночь с 18 на 19 января, утром на Крещение и в выходные дни во всех храмах Екатеринбургской метрополии. Также Рябинин считает важным взять небольшое количество воды, освященной в храме, и использовать ее по необходимости в течение всего года.

«Святая вода хранится и раздается во всех храмах эти два дня. Рекомендую прийти и взять небольшое количество воды. Она считается великой святыней. Верующие люди ее бережно хранят в течение года и употребляют по необходимости понемногу. Не нужно брать воду десятками литров. Святая вода заготавливается определенным объемом в храмах. Она нам в таком большом количестве не нужна: ее не надо кипятить, не надо из нее варить суп, не надо делать с ней те вещи, которые имеют утилитарное значение. Это все-таки святыня, и мы ее употребляем немного, согласно установленной традиции нашей христианской благочестивой жизни с молитвой и натощак. Она пригодна для питья. Хранить такую воду нужно в святом месте, в молитвенных уголочках. Если вода испортилась, лучше вылить ее в проточную реку либо в цветок», – рассказал священник.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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