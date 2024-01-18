Возле крещенских купелей будут дежурить 200 экипажей ДПС

Полиция Екатеринбурга и Свердловской области будет нести усиленную службу в местах проведения мероприятий, посвященных празднику Крещения.

Как сообщили в областном УГИБДД, на подъездах к купелям будут дежурить более 200 экипажей ДПС. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В Екатеринбурге порядок в местах массовых купаний будут поддерживать полицейские, а также сотрудники Росгвардии, частные охранные организации и представители добровольных дружин.

Праздничные богослужения и раздача святой воды в Екатеринбурге будут проходить в крещенскую ночь в 64 храмах, церквях и приходах. Ожидается, что в мероприятиях примут участие порядка 15 тысяч горожан.

Все 12 купелей, расположенные в городе, обследовали и проверили полицейские, спасатели и медики. Кроме сотрудников полиции возле купелей будут дежурить представители МЧС и бригады скорой помощи.

Накануне специалисты поделились рекомендациями по безопасному купанию в праздник.

В то же время руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин напомнил, что погружение в купель не очищает от греха с духовной точки зрения. В крещенские праздники священники рекомендуют посетить богослужения, которые будут совершаться в ночь с 18 на 19 января, утром на Крещение и в выходные дни во всех храмах Екатеринбургской метрополии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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