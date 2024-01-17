Епархия: купание в крещенской проруби не очищает от грехов

Екатеринбургская епархия предупредила, что купание в крещенской проруби не очищает от грехов. Эта традиция связана с народным поверьем и не имеет никакого отношения к учению Церкви. Поэтому соблюдать ее в праздник Крещения Господня необязательно.

В епархии рассказали, что в давние времена в Крещение священники освящали воду в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» – прорубь в виде креста или круга, к ней совершался крестный ход. Затем священник служил молебен и три раза опускал в прорубь крест. После этого жители могли набрать из проруби освященную воду и унести ее домой. Некоторые сельчане окунались в ледяную воду, считая, что так могут очиститься от грехов.

«Следует отметить, что это поверье к учению Церкви не имеет никакого отношения. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Купание в проруби не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня», – подчеркнули в епархии.

Крещение – один из важнейших праздников Русской православной церкви. В этот день верующие вспоминают евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Празднику Богоявления предшествует Крещенский Сочельник – 18 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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