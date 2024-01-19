«Надеемся, там нам зачтется». Уральцы рассказали, зачем ныряют в прорубь в Крещение (ВИДЕО)

Свыше 13 тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях, как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Новый День» съездил на озеро Шарташ в Екатеринбурге, где организовали сразу три купели, и поинтересовался у купающихся, зачем они ныряют в прорубь.

Зачем люди ныряют в прорубь

Уральцы разделились на два лагеря. В первом – приверженцы здорового образа жизни. «Это небольшой стресс для организма. Главное, все делать с умом и трезвым», – высказался мужчина, который пил горячий чай сразу после окунания. Одна из женщин призналась, что ныряет в прорубь на Крещение уже много лет, и для нее эта традиция «уже как наркотик».

Другие респонденты считают, что крещенские купания очищают душу. «Надеемся, что там на это зачтется», – с улыбкой ответил на вопрос «Нового Дня» еще один екатеринбуржец.

Ранее Екатеринбургская епархия напомнила, что погружение в купель не является церковным обрядом и таинством, поэтому не смывает грехи. Окунание в прорубь стало народной традицией празднования Крещения, но не имеет никакого отношения к учению Церкви, подчеркнул руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин.

Крещенские купания продолжатся до позднего вечера. Возле купелей продолжают дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Безопасность обеспечивают более 700 человек. Кроме того, сотрудники МЧС проводят патрулирование водоемов. На реке Ивдель спасатели обнаружили одну несанкционированную купель и закрыли ее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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