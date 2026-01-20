В крещенские купели окунулись более 18 тысяч уральцев

В Свердловской области подвели итоги крещенских купаний: в проруби окунулись более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В том числе с национальной традицией ознакомились темнокожие студенты из Африки.
Безопасность обеспечивали более 700 специалистов: спасатели, медики, полиция, представители общественных организаций и добровольцы. Благодаря этому все прошло благополучно.
Сегодня организаторы должны засыпать купели, чтобы избежать несчастных случаев.
Как уже писал «Новый День», год назад в крещенских купаниях приняли участие свыше 13 тысяч свердловчан.
