В крещенские купели окунулись более 18 тысяч уральцев

В Свердловской области подвели итоги крещенских купаний: в проруби окунулись более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В том числе с национальной традицией ознакомились темнокожие студенты из Африки.

Безопасность обеспечивали более 700 специалистов: спасатели, медики, полиция, представители общественных организаций и добровольцы. Благодаря этому все прошло благополучно.

Сегодня организаторы должны засыпать купели, чтобы избежать несчастных случаев.

Как уже писал «Новый День», год назад в крещенских купаниях приняли участие свыше 13 тысяч свердловчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube