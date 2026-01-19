Студенты-африканцы окунулись в иордани на праздник Крещения (ФОТО)

Африканские студенты Горного университета испытали на себе русскую крещенскую традицию – они искупались в иордани прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского на праздник Крещения Господня. Для большинства приехавших из Мали, Камеруна, Кот-д'Ивуара и других африканских стран это было лишь знакомство с русской культурой, но нашлись и смельчаки, которые решились окунуться в ледяную воду.

После купели для всех участников организовали чаепитие и рассказали о духовном смысле праздника Крещения.

«Если ты знаешь Бога – это самое важное. Неважно, христианин ты или мусульманин. Бог один», – сказал Кулибали Жак, студент из Кот-д'Ивуара.

Как ранее писал «Новый День», за ночь в крещенские купели окунулись более 8 тысяч уральцев. Напомним, священники считают купания в крещенских купелях необязательными – это народная традиция. Тех, кто хочет отметить православный праздник, приглашают посетить богослужения в храмах и принести с собой воду, которую освятят настоятели.

