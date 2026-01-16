Нужно ли кричать при погружении в купель – ответ врача

В Свердловской области идет подготовка к празднику Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января. По данным МЧС, на территории региона будет организовано 79 купелей. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие около 25 тысяч человек. Спортивный врач Михаил Чулошников объяснил, как подготовиться к погружению в ледяную воду, а кому стоит отказаться от этой затеи.

«Купание в крещенской купели – это серьезный стресс для организма. В первую очередь человеку необходимо определиться, насколько он психологически готов к такой процедуре. Ни в коем случае нельзя идти за компанию. Если человек ни разу в жизни не окунался в прорубь, ему нужно прочувствовать ощущение холода. Например, пройтись босиком по снегу, раздеться на морозе – и только потом решить, готов ли он к погружению. Если говорить о подготовке к крещенским купаниям, то закаливающие процедуры надо начинать за полгода. В идеале – купаться в естественных водоемах, начиная с июня-июля и продолжая в осенние месяцы, когда температура воды опускается», – рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава Свердловской области.

Врач отметил, что купание в проруби категорически запрещено людям с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими заболеваниями и эпилепсией. Также от крещенской купели лучше отказаться тем, кто подхватил ОРВИ или имеет обострение хронической болезни – поскольку есть высокий риск осложнений. Нельзя погружаться в купель в состоянии опьянения. «Алкоголь и праздник Крещение в принципе несовместимы. Кроме того, алкоголь притупляет ощущение холода и может оказывать обезболивающий эффект. Это приводит к тому, что человек не чувствует переохлаждения, переоценивает свои возможности, и это может иметь серьезные последствия для его здоровья», – предупредил Михаил Чулошников.

Также врач ответил на вопрос, нужно ли кричать, окунаясь в купель, чтобы не случилось сердечного приступа. «Это неверное убеждение. Кричать необязательно, хотя погружение в ледяную воду дает эмоциональный всплеск. Человек может кричать или не кричать по своему желанию, но предупреждать риск развития сердечно-сосудистых отклонений это никак не помогает», – рассказал Михаил Чулошников.

Как сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, во время Крещения возле купелей будут дежурить 746 сотрудников экстренных служб. Также МЧС совместно с Росгвардией проведет рейды по водоемам, чтобы пресекать купания в несанкционированных купелях – обычно именно в таких местах происходят несчастные случаи.

По прогнозам Уралгидрометцентра, 19 января погода смягчится. В Екатеринбурге пройдет небольшой снег, ночью ожидается -13…-15 °C, днем -10°. На территории Свердловской области будет чуть холоднее: до -18° ночью, а на севере возможно похолодание до -23°. С 21 января антициклон вновь займет Средний Урал, вместе с ним вернутся тридцатиградусные морозы.

Напомним, священники считают купания в крещенских купелях необязательными – это народная традиция. Тех, кто хочет отметить православный праздник, приглашают посетить богослужения в храмах и принести с собой воду, которую освятят настоятели.

