Как искупаться на Крещение без вреда для здоровья – советы спасателей

Крещение – один из праздников Русской православной церкви, во время которого совершается великое водоосвящение. Специалисты регионального управления МЧС поделились с «Новым Днем» рекомендациями по безопасному купанию в праздник.

Так, в первую очередь нужно оценить свои возможности и состояние здоровья. Для безопасного крещенского купания важно подготовить организм: категорически нельзя употреблять алкоголь перед погружением и заходить в прорубь на голодный желудок (последний прием пищи должен быть не менее чем за час). Непосредственно перед окунанием рекомендуется легкая разминка: приседания и наклоны помогут разогреть тело. Также крайне важно купаться в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. С собой кроме купальника стоит взять полотенце и резиновые тапочки. Переодеваться следует в специально предназначенных для этого отапливаемых палатках.

У проруби нужно соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей – лед может не выдержать веса нескольких человек. Нельзя оставлять детей без присмотра, а самых маленьких лучше взять на руки. Спуск в воду требует предельной осторожности: при наличии лестницы необходимо держаться за поручни. После трехкратного окунания не надо задерживаться, лучше освободить место для следующих купающихся. После выхода из воды стоит сразу же насухо вытереться полотенцем и как можно быстрее одеться в сухую, теплую одежду.

Спасатели МЧС предупреждают, что нельзя оставаться на морозе: ощущение тепла после купания может пройти через несколько минут. Если организм переохладился и человек чувствует озноб – стоит немедленно одеться или укрыться одеялом, выпить горячий сладкий напиток, при возможности – зайти в теплое помещение. При резком ухудшении самочувствия – стоит обратиться к врачам, спасателям или сотрудникам полиции.

Как уже писал «Новый День», заявки на организацию купелей в Свердловской области можно подать до 18 января. На сегодня их подали 54 из 94 муниципальных образований. По предварительным данным МЧС региона, на Крещение Господне всего будет организовано 80 прорубей (включая 7 купелей в храмах) и 74 пункта обогрева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube