«Никакого значения купание в проруби не имеет», – священник объяснил, что делать на Крещение

За несколько дней до Крещения, когда в городах России, в том числе в Екатеринбурге, обустраивают купели для погружения в ледяную воду, представители православия в очередной раз объяснили, что к Церкви этот обряд не имеет отношения. Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, иерей Константин Корепанов объяснил, что такой традиции не было, а впервые погружаться в ледяную воду люди в России стали в XIX веке.

«Это некое экстремальное действие. Никакого чина церковного у него нет. Это необязательная процедура, но иногда человеку хочется, во-первых, проявить свой характер. Во-вторых, если он знает, что это святая вода, – в нее окунуться. Но никакого сакраментального, таинственного значения это купание в проруби не имеет», – сказал он, призвав трезво и осторожно относиться к погружению в прорубь.

Также клирик рассказал, что настоящая традиция на Крещение – это принять участие в Божественной литургии, а после причаститься. «Это самый лучший способ принять дары, посылаемые Богом человеку. К счастью, это все лучше и лучше доходит до нашего народа – люди начинают понимать, что все-таки главное содержание праздника – это Божественная литургия и причастие. А потом освящается вода, которая обладает действительно освятительным действием, которая хранится в храмах, хранится в домах», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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