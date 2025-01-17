Священник рассказал, зачем освящают крещенские купели

Настоятель Храма святого Иннокентия Московского отец Илья Александров объяснил, зачем священники освящают воду в купелях, если обряд омовения в проруби не признается Церковью.

«Раньше не было водопроводов, и поэтому освящали источники, откуда люди брали воду. Вода – источник жизни, а жизнь – в Боге, поэтому тут все взаимосвязано. Эта традиция сохранялась веками. Окунание в прорубь – это немного другая традиция, народная. Она несет атмосферу экстрима. Сто лет назад учителя веры писали о тех же проблемах – что человек хочет показать свою молодецкую удаль [на крещенских купаниях], а не молиться», – отметил отец Илья Александров.

Священник добавил, что настоящей религиозной традицией на праздник Крещение являются молитва, исповедь, причастие и сбор святой воды в храме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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