Более 26 тысяч свердловчан окунулись в крещенских купелях

В крещенских купаниях приняли участие более 26 тысяч свердловчан. Это на 5 тысяч меньше, чем ожидали сотрудники МЧС, но в два раза больше, чем в прошлом году. Как рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на территории уральской столицы в проруби окунулись свыше 6 тысяч человек.

По данным регионального МЧС, купания прошли без происшествий. Однако специалисты выявили три несанкционированные купели: в Екатеринбурге на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду и в Шалинском ГО на реке Шаля.

«Сегодня организаторы должны засыпать купели, чтобы избежать несчастных случаев», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», по словам представителей православия, к Церкви этот обряд не имеет отношения. Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Константин Корепанов объяснил, что такой традиции не было, а впервые погружаться в ледяную воду люди в России стали в XIX веке. Настоящая традиция на Крещение – это принять участие в Божественной литургии, а после причаститься. «Раньше не было водопроводов, и поэтому освящали источники, откуда люди брали воду. Вода – источник жизни, а жизнь – в Боге, поэтому тут все взаимосвязано. Эта традиция сохранялась веками. Окунание в прорубь – это немного другая традиция, народная. Она несет атмосферу экстрима. Сто лет назад учителя веры писали о тех же проблемах – что человек хочет показать свою молодецкую удаль [на крещенских купаниях], а не молиться», – пояснял ранее настоятель Храма святого Иннокентия Московского отец Илья Александров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube