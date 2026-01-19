За ночь в крещенские купели окунулись более 8 тысяч уральцев (ФОТО)

В ночь на 19 января в крещенских купаниях в Свердловской области приняли более 8 тысяч человек, чрезвычайных происшествий не зафиксировано, сообщает ГУ МЧС региона.

У 73 оборудованных купелей по всему региону дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Общая группировка сил РСЧС составляет более 700 человек и 200 единиц техники, из которых 190 спасателей МЧС России и 90 единиц техники.

«Наши сотрудники продолжают патрулировать водные объекты для выявления несанкционированных купелей – пока таких не обнаружено. Также организовано дежурство в церквях и храмах во время праздничных богослужений», – сообщили в ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

