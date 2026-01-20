Врачи рассказали, как морозы и крещенские купания влияют на заболеваемость гриппом

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов рассказал о неочевидном влиянии морозной погоды на заболеваемость гриппом.

«С эпидемиологической точки зрения крепкие морозы способствуют снижению заболеваемости гриппом, потому что идет разобщение людей. Как правило, дети остаются дома. Вынужденно снижается количество общественных мероприятий. Но морозы способствуют тому, что в медицинские учреждения чаще обращаются по поводу обморожений. И чаще всего такие случаи связаны с алкогольным опьянением. В ожоговом центре больницы № 40 сейчас находятся три пациента, которые получили осложнения после обморожений», – рассказал врач на пресс-конференции.

При этом крещенские купания, в которых накануне приняли участие 18 тысяч свердловчан, не повлияют на общую эпидемиологическую ситуацию. «Причина заболевания ОРВИ – вирусы. Заражение происходит, когда человек контактирует с больным. Купания проходили на открытом воздухе, и это не было таким уж массовым мероприятием. Да, переохлаждение может служить фактором риска, потому что у неподготовленного человекf может ослабнуть иммунитет. Но в целом мы не ожидаем всплеска заболеваемости ОРВИ после Крещения», – отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

