Глава минздрава пообещал разобраться с проблемами работников скорой помощи Кушвы

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил Кушву и провел переговоры с протестующими работниками скорой помощи в Кушве.

Чиновник предложил медикам создать коллективный договор, в котором будут прописаны все выплаты стимулирующего характера. Также он пообещал разобраться, почему смена для сотрудников длится 12 часов. Для персонала будет закуплена спецодежда, также в Кушву передадут четыре машины скорой помощи.

Об итогах визита министра сообщил телеграм-канал «Не для протокола», близкий к администрации губернатора. Отмечается, что в ближайшее время областной минздрав проведет конференцию, где обсудят все требования кушвинских медиков.

Напомним, фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи ЦГБ Кушвы записали видеообращение к свердловским властям и президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали, что вынуждены трудиться в режиме постоянных переработок из-за нехватки медицинских кадров, получая при этом «унизительные зарплаты». По словам медиков, пункты скорой помощи никогда капитально не ремонтировались, а для служебных автомобилей нет теплых гаражей. Работники скорой поставили условие: если власти не решат их проблемы, с 1 февраля они откажутся работать сверх ставки.

Через несколько часов после публикации видеообращения в Кушву выехали представители областного минздрава, а местная прокуратура начала проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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