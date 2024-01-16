Прокуратура и минздрав проверят условия работы кушвинских медиков, которые пожаловались Путину на «унизительные зарплаты»

Прокуратура начала проверку по информации о нарушении трудовых прав работников скорой помощи ЦГБ города Кушвы. Накануне медики выступили с коллективным обращением в адрес свердловских властей и президента РФ Владимира Путина.

В опубликованном в соцсетях видео врачи заявили об острой нехватке кадров, «унизительно низких зарплатах» (ставка 20-25 тысяч рублей) и неоплачиваемой сверхурочной работе. Из-за высоких нагрузок персонал выездных бригад сильно устает, и это увеличивает риск врачебных ошибок. Пункты скорой помощи ни разу капитально не ремонтировались, нет теплых гаражей для служебных автомобилей, а спецодежду медики последний раз получали в 2019 году, хотя по нормативам зимние и летние комплекты должны выдаваться раз в два года. Медики требуют решить все эти проблемы, в противном случае с 1 февраля 2024 года кушвинские бригады скорой откажутся работать сверх ставки.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Обращение сотрудников скорой помощи Кушвы взял под личный контроль вице-губернатор Павел Креков. Сегодня в Кушву с проверкой прибыла группа областного минздрава. «Установлено, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме. В ходе проверки сотрудники минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия», – сообщает департамент информационной политики.

Кушва, Ангелина Сергеева

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