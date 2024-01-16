Жители Кушвы, где сегодня работают областные власти, замерзают в своих квартирах

В квартирах жителей Кушвы со вчерашнего дня пропало отопление. Жители сообщают, что температура опускается до 11-17 градусов. Областные власти обещали проблему решить.

О проблемах с отоплением жители Кушвы начали писать в соцсетях накануне днем. По их словам, на улице Первомайской прорвало трубу, после чего в соседних домах стали остывать батареи, пишут горожане в паблике «Подслушано в Кушве». Там же публикуют и фото градусников в квартирах. На них температура держится на отметках +11, +15, +17 градусов.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области сообщили, что восстановление теплоснабжения в Кушве контролирует министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряд домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», – сообщили в ДИПе.

Кушва уже второй раз за последние сутки попадает в новостную повестку с негативными поводами. Как сообщал «Новый День», сотрудники скорой помощи Кушвы пожаловались Путину на «унизительные зарплаты» и тяжелые условия труда. Если требования медиков не будут выполнены, они откажутся от сверхурочной работы с 1 февраля. Для Кушвы, где острый дефицит врачей, это почти катастрофа. Сегодня в город прибыли ревизоры из областного минздрава, также проверку начала прокуратура.

Кушва, Анастасия Истомина

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