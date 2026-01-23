Жители Кушвы остались без отопления в сильные морозы

В Кушве из-за аномальных холодов вышли из строя сразу две котельные – Квартальная и Блочная. Причина – поломка нескольких котлов.

Как сообщил глава муниципалитета Михаил Слепухин, вечером 20 января произошло временное отключение отопления в районе улиц Уральской и Рабочей из-за аварии на котле № 2. Внутри агрегата лопнули сразу 11 труб. Аварийная бригада инженеров-наладчиков из Нижнего Тагила в экстремальных условиях проводит настройку котла № 1, чтобы вывести котельную на штатный режим работы. «Почему нельзя поднять температуру мгновенно? Пуск ненастроенного оборудования на максимум или резкий скачок температуры в остывших сетях может привести к массовым порывам на городских магистралях», – пояснил мэр в соцсетях.

По его информации, еще две ремонтные бригады заняты ремонтом вышедшего из строя котла № 4 котельной Квартальной (район ГБД) и котла КСВ 2.0 на Блочной котельной. Работы идут круглосуточно и находятся на завершающей стадии, заверяют в руководстве МУП «Теплодом».

«Выехал на котельные. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в ваших домах. Данная ситуация находится на контроле у Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области», – заявил Слепухин. В муниципалитете с 21 по 26 января действует режим повышенной готовности.

Напомним, что предыдущая крупная коммунальная авария в Кушве случилась 11 января. Тогда из-за порыва на теплотрассе без отопления и горячей воды остались почти 200 домов.

