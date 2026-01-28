Кушвинских школьников отправили на дистант до окончания ремонта котельной

Ученики кушвинской школы № 10 будут учиться дистанционно до тех пор, пока не нормализуется температурный режим и не будут окончены ремонтные работы в котельной «Уральская».

Как сообщил в соцсетях глава Кушвы Михаил Слепухин, капитальный ремонт котла в котельной «Уральская» планируется завершить до 30 января.

«Бригада работает практически круглосуточно. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в ваших домах. По вопросам перебоев с теплоснабжением звонить в ЕДДС: 2-41-42», – добавил глава.

Как уже писал «Новый День», из-за аварии на котельных Кушвы вечером 20 января остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. Устранением поломки в экстремальных условиях занимались инженеры-наладчики из Нижнего Тагила. Глава Кушвы сообщил, что жителям будет произведен перерасчет за отопление в те дни, когда температура в квартирах не соответствовала норме.

27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, однако сообщили, что ремонт в котельных еще продолжается.

Кушва, Елена Владимирова

