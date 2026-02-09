Кушвинские школьники завтра вернутся в классы после перебоев с отоплением

Ученики кушвинской школы № 10 завтра должны выйти с дистанта, на который их отправили из-за перебоев с отоплением в здании образовательного учреждения. Воспитанники детского сада № 10 пока остаются дома.

Как сообщил в соцсетях глава Кушвы Михаил Слепухин, коммунальщики делают все возможное, чтобы дети скорее вернулись к занятиям. В большинстве кабинетов школы температура уже соответствует нормативам, но холодными остаются спортзал, библиотека и несколько помещений, в которых пока занятий не будет. Планируется, что с завтрашнего дня школа вернется к очному режиму обучения.

В детском саду № 10 продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии. «На этой неделе промоем, заменим и протестируем всю систему отопления. Разбираемся с причиной низкого давления. До конца недели планируется завершить работы, чтобы со следующей недели дети пошли в детский сад», – написал мэр.

Напомним, из-за аварии на котельных Кушвы вечером 20 января остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. Устранением поломки в экстремальных условиях занимались инженеры-наладчики из Нижнего Тагила. Глава Кушвы сообщил, что жителям будет произведен перерасчет за отопление в те дни, когда температура в квартирах не соответствовала норме. На время ремонта котельной школьников перевели на дистант.

Кушва, Елена Владимирова

