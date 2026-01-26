В Кушве восстановили теплоснабжение, ремонт котельных продолжается

Власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе после аварийных ситуаций на котельных «Блочная» и «Квартальная». Ремонтные бригады восстановили работоспособность котлов. Однако ремонт в котельных еще продолжается.

Как сообщил глава Кушвы Михаил Слепухин, в выходные были завершены работы по замене горелки на резервном котле № 1 котельной «Блочная». До 27 января там же запланирован ремонт трубок и кожуха котла № 2. Специалисты отслеживают работоспособность оборудования на котельных «Квартальная» и «Уральская». Ведется мониторинг температурного режима в многоквартирных домах, подключенных к котельной «Блочной». «Держим ситуацию на контроле», – заявил мэр в своих соцсетях.

Напомним, из-за аварии на котельных вечером 20 января остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. Устранением поломки в экстремальных условиях занимались инженеры-наладчики из Нижнего Тагила. Глава Кушвы сообщил, что жителям будет произведен перерасчет за отопление в те дни, когда температура в квартирах не соответствовала норме.

Кушва, Ангелина Сергеева

