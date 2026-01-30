Найдена причина отсутствия отопления в Кушве: там провалена концессия 2018 года

Найдена причина коммунального коллапса в Кушве: там была провалена концессия по модернизации систем теплоснабжения. Об этом заявил на заседании правительства Свердловской области губернатор Денис Паслер.

«Проблемы во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий выполнено лишь одно. В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету. Сегодня в округе работают 11 теплоисточников, однако котельные «Уральская» и «Блочная» – в критическом состоянии: износ превышает 80%, действующее оборудование не обеспечивает нормативную температуру», – заявил губернатор.

Паслер поручил главе Кушвы Михаилу Слепухину восстановить все котлы, в том числе с использованием частей неэксплуатируемого оборудования на схожих котельных в других муниципалитетах. Докладывать о работах губернатору он должен ежедневно. Министру ЖКХ губернатор поручил лично выехать в Кушву и держать ситуацию под контролем.

Как уже писал «Новый День», проблемы в Кушве начались вечером 20 января – остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. Устранением поломки в экстремальных условиях занимались инженеры-наладчики из Нижнего Тагила. 27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, но 28 января вышел из строя еще один котел.

Кушва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube