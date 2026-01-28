В Кушве продолжаются аварии в котельных

Сегодня коммунальщики Кушвы остановили из-за аварии еще один котел, что снова привело к снижению температуры в домах. Как сообщил в соцсетях глава города Михаил Слепухин, из-за аварийного отключения электроэнергии на котельной «Уральская» ночью котлы останавливались дважды, в результате температура в сети временно снизилась, а после повторного отключения электроэнергии в 9:30 из-за сильной течи аварийно был остановлен котел №3.

«В настоящее время в работе два котла. Прямо сейчас ведется ремонт 2-го и 3-го котлов. Две бригады трудятся, не покладая рук. Завершить работы на втором котле планируется до 30 января. Ремонт третьего котла продлится до 1 февраля», – написал мэр. Сегодня утром Слепухин объявил, что ученики кушвинской школы № 10 будут учиться дистанционно до тех пор, пока не нормализуется температурный режим и не будут окончены ремонтные работы в котельной «Уральская».

Добавим, кушвинцы уже жалуются на перебои с отоплением даже в комментариях в телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. «Здравствуйте. Просьба решить проблему отопления в Кушве Холодно дома, в детских садах, в школах, в больнице и т.д. Дети постоянно болеют», – написала горожанка Татьяна Григорьева.

Кушва, Елена Владимирова

