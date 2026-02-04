Власти отчитались о решении проблем с отоплением в Кушве

В Кушве, где с 20 января были проблемы с теплоснабжением, завершен ремонт двух котлов на котельной «Уральская», а также подключена мобильная дизельная котельная, которую привезли из другого города.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Денис Паслер, мобильная котельная останется в Кушве до конца отопительного сезона. Из резервного фонда Кушвы выделены средства на покупку нового котла. Договор с подрядчиком будет заключен на этой неделе, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию планируется завершить до конца февраля.

Параллельно ведется подготовка к строительству новой блочно-модульной газовой котельной, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году к началу отопительного сезона.

Как уже писал «Новый День», проблемы в Кушве начались вечером 20 января – остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. Устранением поломки в экстремальных условиях занимались инженеры-наладчики из Нижнего Тагила. 27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, но 28 января вышел из строя еще один котел.29 января ситуацию обсудили на заседании правительства Свердловской области. Денис Паслер заявил, что проблемы во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий выполнено лишь одно. В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету. Сегодня в округе работают 11 теплоисточников, однако котельные «Уральская» и «Блочная» – в критическом состоянии, износ превышает 80%.

Кушва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube