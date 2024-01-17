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Среда, 17 января 2024, 15:16 мск

Новости Екатеринбург

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Названы победители конкурса «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области подвели итоги конкурса «Достояние Среднего Урала», последним этапом которого стало онлайн-голосование.

Как сообщили в ДИПе, первое место занял Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – за него проголосовали 12 тысяч человек. Также почетнеый статус «Достояния Среднего Урала» получили карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня.

В прошлом году статус «Достояние Среднего Урала» получили Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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