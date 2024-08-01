Музей УГМК и группа «Чайф» претендуют на статус «Достояние Среднего Урала»

Стали известны номинанты этого года на получение статуса «Достояние Среднего Урала».

Как сообщает ДИП, в списке 15 организаций, творческих коллективов и объектов исторического наследия, в том числе – рок-группа «Чайф», мотоцикл «Урал», Белоярская АЭС, музейный комплекс УГМК, аэропорт Кольцово, парк «Оленьи ручьи», сказы Бажова. Голосование проходит на «Госуслугах» с 1 августа по 1 декабря. Итоги подведут в январе 2025 года.

Напомним, в прошлом году первое место занял Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Также почетный статус «Достояние Среднего Урала» получили карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня.

В 2023 году «Достоянием Среднего Урала» стали Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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