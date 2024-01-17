В Екатеринбурге женщина попала в больницу из-за ЧП с неисправным лифтом

В среду, 17 января в 10-этажном жилом доме на улице Косарева в Екатеринбурге (микрорайон Химмаш) прямо во время движения сломался лифт. Местная жительница госпитализирована с травмой спины.

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В прокуратуре Чкаловского района Екатеринбурга начали проверку инцидента. «По пути движения лифтового оборудования нарушился штатный режим его работы, и кабина лифта остановила движение. Пассажир лифта сообщила о происшествии диспетчеру товарищества собственников недвижимости дома, после чего была эвакуирована. В настоящий момент женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования возможных повреждений, полученных в результате происшествия», – заявили в надзорном ведомстве.

По данным портала e1.ru, жильцы дома уже давно замечали, что лифт неисправен – иногда он во время поездки зависал на несколько секунд, иногда вообще не работал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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