Екатеринбургские депутаты потребовали дополнительных денег на замену лифтов в многоквартирных домах

Екатеринбургские депутаты заявили о необходимости дополнительного финансирования программы замены лифтов в многоквартирных домах. Избранников обеспокоил недавний случай на Химмаше, когда из-за поломки лифта женщина получила травму позвоночника. Сегодня дума утвердила соответствующее обращение к главе Екатеринбурга Алексею Орлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Как сообщил автор инициативы, депутат Александр Колесников, инцидентов с неисправными подъемниками в городе достаточно много. Продлевать срок службы лифта, который отработал более 25 лет, по его мнению, бессмысленно. «Я не согласен с тем, чтобы замена лифтов проходила по программе Фонда капремонта. Фонд пусть другими работами занимается. А то они хитренькие, все средства дома на лифты тратят, а потом у них нет денег ни на кровлю, ни на стояки. Поэтому я считаю, что нужно увеличивать субсидирование [программы замены лифтов]. Все расчеты есть. Необходимо выделить 400 миллионов рублей от города и 400 миллионов рублей от области», – пояснил Колесников.

Некоторые депутаты предложили коллеге не пугать горожан. Виктор Сомиков заявил, что с 90-х годов в Екатеринбурге не было ни одного случая падения лифта в жилом доме. Дмитрий Николаев, работающий в сфере обслуживания лифтов, отметил, что подъемники обеспечены системой безопасности и физически не могут упасть в шахту. Но если лифт застрянет, то происходит сильный толчок, который может причинить дискомфорт людям, находящимся в кабине.

Впрочем, несмотря на разногласия, Екатеринбургская дума единогласно утвердила обращение к мэру и губернатору.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube