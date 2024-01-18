Овощи дорожают: цена килограмма помидоров превысила 250 рублей

В Свердловской области продолжают расти в цене овощи, яйца и некоторые другие виды продуктов.

По сообщению Свердловскстата, сильнее всего за неделю подорожали свежие помидоры – до 255,9 рубля/кг. Огурцы стали дороже почти на 4% – 216 рублей за кило. На 1-3% выросли в цене картофель (26,5 рубля/кг), морковь (40,3 рубля/кг), капуста (31,1 рубля/кг), лук (31,7 рубля/кг).

По-прежнему растет цена на куриные яйца – на этой неделе за них в среднем просят 124 рубля 55 копеек.

Отметим, подорожание овощей после новогодних праздников типично для Свердловской области. 16 января 2023 года килограмм огурцов стоил столько же, сколько сегодня – 216 рублей за килограмм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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