На Урале подорожали овощи, сосиски и соль

В Свердловской области с начала года серьезно дорожают овощи. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю (к 16 января) цены на огурцы выросли на 14% – до 216 рублей за килограмм. Лук подорожал более чем на 10%, свекла – на 7%, капуста – на 6,5%, картофель – на 3,5%.

Среди других продуктов, цены на которые заметно выросли за одну неделю, – сосиски (6%), соль (почти 2%). Также подорожали рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, овощные и фруктовые консервы для детского питания.

«Новый День» ранее рассказывал, как изменились цены на продукты в Свердловской области за год. Сильнее всего цены выросли на замороженные овощи, перец, соль. А среди всех товаров и услуг выше всего взлетели цены на заграничные поездки, в лидерах – отдых в Египте. Также стало гораздо дороже привить животных, оформить полис ОСАГО, купить мыло. Подробнее – по этой ссылке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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