ОСАГО, спички, соль: что подорожало в Свердловской области больше всего

В Свердловской области инфляция за прошлый год составила 11,8% – это гораздо выше, чем ожидалось до февральских событий. «Новый День» изучил данные Росстата и выяснил, цены на какие товары и услуги выросли в регионе сильнее всего, а что стало стоить даже меньше, чем год назад.

В лидерах по росту цен – заграничный отдых. Поездка в Египет на отдых стала дороже в 2,5 раза. Страны Средиземноморья, ОАЭ, Турция – все эти варианты отдыха теперь еще сильнее бьют по кошельку. Привить животного теперь дороже на 80%. В топе также нитки, йод, спички и мыло.

Десятка самых подорожавших товаров и услуг

Полисы ОСАГО стали дороже почти в полтора раза – это, кстати, особенность Свердловской области. В целом по России автогражданка тоже стала дороже, но в рейтинге занимает место в четвертом десятке. На Среднем Урале за год серьезно выросли цены на автомобили, причем в первую очередь на отечественные – плюс 37%, иномарки подорожали на 31%. Почти на треть стали дороже шины для легковушек.

Росстат зафиксировал рост на средства личной гигиены. В полтора раза дороже стали мыло, прокладки, дезодорант, крем для рук. Туалетная бумага прибавила почти 30%. Из лекарств максимальный рост цен – на аципол, активированный уголь, аспирин (около 30% на каждую позицию). Бинты стали дороже на 40%. По итогам года рост стоимости подгузников составил около 10%, смесей для детского питания – 11% фруктовых пюре – 18%.

Что касается продуктов, то лидерами стали замороженные овощи, перец горошком и соль.

Десятка самых подорожавших продуктов

Впрочем, стоит отметить, что некоторые продукты стали дешевле. Снизилась цена овощи из борщевого набора (картошка, свекла, капуста, морковь), чеснок, виноград, гречку.

Съездить в страны Средней Азии теперь можно практически на треть дешевле, поездка в Беларусь упала в цене более чем на 30%. Сократились цены на автомобильный газ, смартфоны, пиломатериалы. Стали дешевле некоторые антибиотики. Антисептики для рук, медицинские маски и электронные градусники хоть и незначительно, но тоже подешевели – видимо, постпандемтйный откат цен. Всего же из перечня почти в 750 позиций, которые мониторит Росстат, цены снизились на полсотни товаров и услуг.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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