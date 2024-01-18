В Соцфонде РФ рассказали, насколько увеличится пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. С учетом среднего размера ежемесячной выплаты по старости (23 246 рублей) надбавка составит около 1360 рублей, сообщила на пресс-конференции управляющая отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Всего в регионе зарегистрировано 1 миллион 258 тысяч пенсионеров. Порядка 19% из них – это работающие пенсионеры. В статистику также включены граждане, которые получают пенсию по инвалидности.

По словам Альшиц, с 1 апреля будет повышена социальная пенсия, а с 1 августа государство проиндексирует выплаты по старости работающим пенсионерам. Напомним, в 2023 году в Свердловской области поменялись правила доставки пенсий. Вместо частных доставочных служб разносом ежемесячных выплат занялась Почта России. «Подготовка проходила достаточно сложно. Нужно было увеличить штат почтальонов, а также подготовить получателей пенсий, которые привыкли к определенным поставщикам. Мы получали большое количество обращений по изменению способа и времени доставки пенсий и старались их своевременно отрабатывать. Сейчас более-менее наладилась доставка пенсий на дом почтой. Если есть отдельные случаи нарушения сроков доставки, с ними разбирается наша клиентская служба», – отметила Елена Альшиц.

С вопросами по доставке пенсий жители Свердловской области могут обращаться на горячую линию Социального фонда РФ по телефону: 8-800-100-00-01.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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