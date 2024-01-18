Следователи проверят, как 36-летний мужчина попал из больницы Красноуфимска на дорогу, где его насмерть сбила машина

Следователи начали проверку по факту неоказания медицинской помощи 36-летнему мужчине, который больным оказался на дороге возле Ачита, где его насмерть сбила машина. Будут допрошены очевидцы и руководство Красноуфимской больницы.

«Согласно предварительным сведениям, опубликованным в СМИ, указанный 36-летний гражданин возвращался из больницы города Красноуфимска, где его якобы отказались госпитализировать. В дальнейшем, вечером 16 января 2024 года, в районе поселка городского типа Ачит, на мужчину, который находился на проезжей части, был совершён наезд автомашиной. От полученных травм пострадавший скончался», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Следователи опросят очевидцев, сотрудников и руководство Красноуфимской районной больницы, истребуют документы. По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшем.

Напомним, 16 января около 20 часов возле поселка Ачит машина насмерть сбила пешехода, который стоял на коленях посреди трассы. 37-летний мужчина скончался на месте ЧП. В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что до аварии, днем 16 января, мужчина был на скорой доставлен в приемный покой Красноуфимской РБ. Там ему сделали анализы, поставили диагноз, назначили лечение и отправили лечиться домой. В ведомстве уточняют, что заболевание «не было связано с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами».

«Показаний для госпитализации не было. Бригада скорой помощи, которая направлялась на адрес в районе места жительства пациента, довезла его до развязки на федеральную трассу около п. Ачит. Мужчина вышел из автомобиля СМП и направился в сторону поселка. При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», – сообщили в минздраве. Что случилось с мужчиной по пути в Ачит, и почему он оказался на коленях посреди дороги, до сих пор не известно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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