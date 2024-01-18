Глава СКР поручил проверить водителя, который прицепил снегокат с ребенком к Range Rover и чуть не попал в ДТП

Историей горе-водителя из поселка Бобровский Свердловской области заинтересовался глава Следственного комитета РФ. Он поручил провести проверку по факту оставления ребенка в опасности после того, как мужчина прицепил снегокат к своему Range Rover и чуть не загнал его под колеса другой машины.

Кадры инцидента показали вчера в эфире новостей на «Первом канале». На видео, записанном в поселке Бобровский, видно как Range Rover пересекает перекресток, а следом за внедорожником тянется привязанный снегокат с ребенком. В этот момент к перекрестку приближается другой автомобиль, который только чудом успевает притормозить и не наехать на ребенка.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что личность водителя уже установлена. 59-летний житель Бобровского добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Историей заинтересовался Глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту оставления в опасности ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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