«Не смог отказать ребенку»: отец, привязавший снегокат сына к Range Rover, рассказал, как это было

59-летнего отца, который катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику, привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Вину свою отец признал.

«Я ребенка забрал на праздники, выходные дни. Ребенок попросил покатать его на снегокате, и я не смог ему отказать, так как давно не видел. Совершил великую глупость, что согласился. Сожалею, страшно сожалею. Нельзя было этого делать», – заявил мужчина в полиции. Он добавил, что не осознавал опасности такого развлечения, и понял, как рисковал, только когда посмотрел видео.

Отца привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки», вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «За тонированные стекла». Кроме того, составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По этой статье выносят предупреждение, либо штраф 100-500 рублей.

Напомним, в сети появилось видео из поселка Бобровский. На нем видно как Range Rover пересекает перекресток, а следом за внедорожником тянется привязанный снегокат с ребенком. В этот момент к перекрестку приближается другой автомобиль, который только чудом успевает притормозить и не наехать на ребенка. После того, как видео показал «Первый канал», историей заинтересовались в МВД РФ, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту оставления в опасности ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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