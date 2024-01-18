Стартовал набор на новый поток «Мастерской новых медиа»

Российские медийщики – журналисты, SMM-специалисты, медиатехнологи – могут стать участниками федеральной образовательной программы «Мастерская новых медиа». Сегодня объявлен набор на первый в 2024 году поток, его участниками станут 75 человек. Заявки от PR-специалистов начнут принимать на следующей неделе, с 22 января.

Программа создана «Диалогом» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для развития крупнейшего в стране профессионального сообщества медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду страны, реализует полезные медиапроекты, отражает внешние информационные угрозы. В ходе общения с выпускниками программы в конце 2023 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил вклад выпускников в укрепление информационного суверенитета страны и подчеркнул, что мастерская формирует кадровый резерв президента России в сфере новых медиа.

«Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», – подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Учеба в «Мастерской новых медиа» – флагманской программе мастерской управления «Сенеж» – дает каждому слушателю возможность стать частью большого сообщества медиаспециалистов, учиться у лучших мастеров и найти единомышленников. Уже через несколько лет выпускники программы будут стоять у штурвала информационной политики в стране и определять тренды развития медиа на годы вперед», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 5 февраля. Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа – онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на март 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе бесплатное.

Москва, Екатерина Норсеева

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