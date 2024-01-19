Москвич разбил стеклянную дверь в аэропорту Кольцово из-за того, что опоздал на самолет

Транспортная полиция задержала в аэропорту Кольцово 60-летнего жителя Москвы, который вел себя агрессивно, громко матерился и разбил ногой стеклянную дверь.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, выяснилось, что мужчина опоздал на посадку, и это вызвало у него «эмоциональный стресс». Чтобы выплеснуть негатив, он разбил стеклянную дверь на выходе.

Полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Пассажир заплатил штраф 100 рублей, а также возместил аэропорту Кольцово нанесенный ущерб за разбитое стекло.

Напомним, накануне дебош в Кольцово устроила 63-летняя жительница Первоуральска. В ожидании рейса на Шри-Ланку она выпила горячительных напитков в кафе аэропорта, а в самолете начала скандалить со стюардессами. Улететь ей не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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