В Кирове ищут кота, которого проводница выбросила из поезда

В Кирове волонтеры уже неделю ищут кота по кличке Твикс, которого 11 января выбросила из вагона проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Поиски организовала жительница Кирова Ольга Кудряшова, с которой связались живущие в Петербурге хозяева Твикса. На своей странице в соцсети Ольга написала, что кота перевозили по всем правилам, он ехал в переноске, но выбрался оттуда, когда хозяин заснул, и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове.

«Отец (хозяина кота) виноват, что не досмотрел, хотя бы сразу позвонил из поезда, а сказал только по приезду. То есть 11.01 в 14-30 кот был выброшен, а сказал он 12.01 утром хозяин забил тревогу сразу и звонил дежурному по вокзалу, просмотрев видео и выяснилось, что кота выбросила проводница перед отходом поезда минут за пять, выбросила, запустила пассажиров, спустилась снова, заглянула под вагон, через пять минут поезд тронулся с первого пути, кот из-под вагона шмыгнул в сторону второго пути», – написала Ольга.

Позже хозяин Твикса обратился за помощью в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте. Полиция провела проверку и состава преступления в действиях проводницы не нашла. «Как пояснила работница железной дороги, после посадки граждан в вышеуказанный поезд к ней обратились пассажиры с информацией, что по вагону гуляет кот. Проводница, опросив всех присутствующих, не нашла хозяина питомца. Решив, что кот беспризорный и случайно забрел во время стоянки поезда, выпустила кота на улицу. Органами дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.330 УК РФ «Самоуправство» в связи с отсутствием состава преступления. Потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства», – заявили в Кировском ЛО МВД (Т).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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