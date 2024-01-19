Транспортная прокуратура выяснит, почему кота выбросили из вагона

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку ситуации с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», кота перевозил в поезде отец его хозяина. На Твикса купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове.

Позже хозяин Твикса обратился за помощью в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте. Полиция провела проверку и состава преступления в действиях проводницы не нашла.

В РЖД начали собственную проверку. «Мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», – заверили в компании.

Судьба кота пока неизвестна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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