российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 января 2024, 15:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Транспортная прокуратура выяснит, почему кота выбросили из вагона

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку ситуации с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», кота перевозил в поезде отец его хозяина. На Твикса купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове.

Позже хозяин Твикса обратился за помощью в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте. Полиция провела проверку и состава преступления в действиях проводницы не нашла.

В РЖД начали собственную проверку. «Мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», – заверили в компании.

Судьба кота пока неизвестна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Кирове ищут кота, которого проводница выбросила из поезда / Проводница попала под служебное расследование из-за кота

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,