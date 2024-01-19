Проводница попала под служебное расследование из-за кота

ОАО «РЖД» инициировало служебное расследование в отношении проводницы, выбросившей из поезда кота. Железнодорожники продолжают поиски животного, рассказали в пресс-службе компании.

Один из пассажиров поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург вез с собой кота Твикса. Во время стоянки в Кирове животное сбежало из купе. Проводница решила, что в вагон зашел беспризорный кот, и выгнала его. После отправления поезда владелец животного поднял тревогу.

«Мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Волонтёры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота. Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», – заверили в компании.

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Киров, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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