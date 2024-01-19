Сотрудникам Гортранса повысили зарплату

С Нового года работникам екатеринбургского Гортранса будут платить больше.

«С 01.01.2024 в Гортрансе повышают зарплату на 10%. Последнее повышение зарплаты было в феврале 2023 на 11%», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации .

Напомним, по итогам 9 месяцев 2023 года средняя зарплата в Гортрансе составила 46 812 рублей в месяц, в том числе у водителей – 60 191, у кондукторов – 44 338, у рабочих – 38 983.

В ноябре 2023 года на предприятии не хватало более 3000 сотрудников, в том числе – 813 водителей, 1207 кондукторов, 302 ремонтных рабочих, 205 служащих и 533 других сотрудников. Одной из причин, почему люди не идут туда работать, называли низкие зарплаты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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