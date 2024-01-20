Выброшенный из поезда кот Твикс прожил на улице неделю и погиб

Кот Твикс, которого выбросили в Кирове из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, найден погибшим.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Твикс погиб совсем недавно. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Кота нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки.

Напомним, 11 января кота перевозил в поезде отец его хозяина. На Твикса купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове. Волонтеры искали кота по всему городу, за поисками следили неравнодушные люди по всей стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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