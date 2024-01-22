Ледовый городок в Екатеринбурге посетили 34,5 тысячи человек (ФОТО)

В Екатеринбурге начали демонтировать «пушкинский» ледовый городок на площади 1905 года. За три недели работы праздничную площадку посетили 34,5 тысячи человек, сообщили в мэрии.

Накануне ледовый городок по традиции штурмовали скалолазы и любители, а дети разрисовывали ледяные стены. С сегодняшнего дня рабочие начали разбирать 30-метровую искусственную ель и аттракционы. Демонтаж городка продлится до конца текущей недели. Парковка на площади 1905 года вновь откроется 29 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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