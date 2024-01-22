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Понедельник, 22 января 2024, 13:15 мск

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Дед Мороз и Дракон закрыли ледовый городок в Екатеринбурге (ФОТО)

Вчера поздно вечером прекратил свою работу ледовый городок на площади 1905 года, передает «Новый День». Последними посетителями его стали Дед Мороз и Дракон, которые попрощались с екатеринбуржцами до следующего Нового года. Аттракционы и кафе работали до 22:00, после чего городок закрыли.

Сегодня рабочие приступили к подготовке к демонтажу. Сейчас они рушат ледовые конструкции, а завтра начнут разбирать елку. Работы займут примерно две недели, после чего на площади снова откроется парковка.

Напомним, ледовый городок открылся 29 декабря. Затраты на его строительство составили 24,25 млн рублей, еще примерно столько же потратили на покупку новой елки, но это оплатили уральские бизнесмены. Изначально городок хотели закрыть 14 января, но продлили его работу на неделю.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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