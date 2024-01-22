Прокурор потребовала 18 лет строгого режима для 66-летнего убийцы медбрата

Государственный обвинитель потребовала на 18 лет отправить в колонию строгого режима Геннадия Казакова, который обвиняется в убийстве 28-летнего медбрата из хулиганских побуждений.

«Прокурор просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Сторона защиты просила суд при вынесении решения учесть возраст подсудимого – 66 лет и его материальное положение. Казаков в последнем слове раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд удалился на совещание. Приговор огласят 29 января в 14:00.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла вечером 25 апреля 2023 года. В скорую помощь Березовского поступил вызов из квартиры в доме на улице Гагарина. Приехавшей бригаде дверь долго никто не открывал. А когда пьяный хозяин открыл, он сразу ударил 28-летнего медбрата в грудь ножом.

Медик скончался в больнице. У него осталась жена, с которой он познакомился еще в школе. Пара растила двоих маленьких детей. Незадолго до убийства семья взяла квартиру в ипотеку на 20 лет. Сейчас, чтобы оплачивать жилье, вдова медбрата трудится на двух работах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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