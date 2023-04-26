Пьяный уралец убил приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи

В Березовском 28-летний сотрудник скорой помощи погиб от руки пьяного мужа своей пациентки.

Трагедия произошла вечером 25 апреля. Как сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков, бригаду скорой помощи вызвали пожилой женщине, живущей на улице Гагарина. Медиков встретил ее нетрезвый муж, который неожиданно ударил медбрата ножом в грудь. «После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Берёзовскую ЦГБ. Однако от полученного ранения потерпевший вскоре скончался в медицинском учреждении», – рассказал Чалков. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что 67-летний подозреваемый был неоднократно судим, в том числе – за то, что ранил ножом свою супругу. В общей сложности он провел за решеткой 15 лет. Фигурант задержан, но допросить его сразу не удалось по причине невменяемого состояния – он был слишком пьян.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»