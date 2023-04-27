Мужчине, который зарезал медбрата в Березовском, предъявлено обвинение в убийстве: ему грозит до 20 лет

67-летнему жителю Березовского, который зарезал 28-летнего медбрата скорой помощи, предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Следственным отделом по г. Берёзовский местному жителю 1957 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений», – сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля. В скорую помощь Березовского поступил вызов из квартиры в доме на улице Гагарина. Приехавшей бригаде дверь долго никто не открывал. А когда пьяный мужчина открыл, он сразу пырнул 28-летнего медбрата в грудь ножом. Медик скончался в больнице. У него остались жена и двое детей.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого задержали по горячим следам. «В тот роковой вечер он находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. По одной версии, как говорят в народе, его посетила «белочка», и он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования. Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел, и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит. Статья, которая вменяется мужчине, предусматривает суровое наказание – до 20 лет лишения свободы», – уточнил Горелых.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. С учетом тяжести предъявленного обвинения следствие СКР настаивает на заключении обвиняемого под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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