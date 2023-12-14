В Екатеринбурге судят убийцу молодого медбрата

Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении пожилого жителя Березовского, которого обвиняют в убийстве 28-летнего сотрудника скорой помощи.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла вечером 25 апреля 2023 года. В скорую помощь Березовского поступил вызов из квартиры в доме на улице Гагарина. Приехавшей бригаде дверь долго никто не открывал. А когда пьяный 67-летний хозяин открыл, он сразу ударил 28-летнего медбрата в грудь ножом. Медик скончался в больнице. У него остались жена и двое детей.

Подозреваемого, который ранее был неоднократно судим, задержали по горячим следам. «В тот роковой вечер он находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. По одной версии, как говорят в народе, его посетила «белочка», и он не осознавал, что творит. По второй, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел, и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит. Статья, которая вменяется мужчине, предусматривает суровое наказание – до 20 лет лишения свободы», – уточнил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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