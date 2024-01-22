Не жираф, и не пингвины. Екатеринбургский зоопарк пообещал добавить экзотических животных в коллекцию

Екатеринбургский зоопарк значительно обновит коллекцию животных к предстоящему столетнему юбилею, который будет отмечаться в 2030 году. Об этом рассказала на пресс-конференции директор учреждения Светлана Прилепина.

«Немалую роль в формировании коллекции играют пожелания горожан. Есть вечный запрос на жирафа, но такое животное невозможно содержать в нашем зоопарке. Еще жители просят пингвинов, но их тоже не будет. Для пингвинов нужна серьезная подготовка, бассейны, а в Екатеринбурге нет такой возможности. И в последнее время очень популярны стали капибары – вот тут мы посмотрим, что можно сделать», – пояснила руководитель зоопарка.

В Екатеринбурге по-прежнему будут содержать популярных крупных животных – это слон, белые медведи, амурские тигры, дальневосточные леопарды, ягуары, шимпанзе и орангутанг. Но в будущем зоопарк планирует расширять коллекцию за счет мелких экзотических животных. Причем это будут редкие виды, которые сложно увидеть в обычных природных условиях. Новое пополнение в зоопарке ожидается в самое ближайшее время. «Через два дня мы выведем из карантина пару эму и семью фазанов. На начало года у нас есть договоренность как минимум с тремя зоопарками, из которых мы привезем новых животных. Но пока не скажу, каких. Пусть это будет приятный сюрприз для горожан. Думаю, очень многие обрадуются новым обитателям», – сообщил заместитель директора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

А вот когда появится партнер для белой медведицы Хатанги, которая осталась совсем одна в новом вольере, в зоопарке пока не могут сказать определенно. Поиски пары для Хатанги начались давно, но вопрос все еще не может решиться, отметила Светлана Прилепина. Также трудно научным сотрудникам подыскать подругу для орангутанга Захара, который участвует во многих ветеринарных исследованиях. Но коллектив учреждения настроен оптимистично. По словам Светланы Прилепиной, несмотря на геополитическую обстановку, все международные связи сохранились, и общение с коллегами из зоопарков других стран продолжается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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