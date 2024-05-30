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Четверг, 30 мая 2024, 10:16 мск

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В зоопарке появился самый популярный у детей зверь (ФОТО)

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В зоопарке Екатеринбурга впервые появилась капибара – животное, очень популярное у современных детей. Это 6-месячный самец, он прибыл из Петербурга.

«Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными. В рацион капибары входят овощи, фрукты, ягоды, зелень. Все, что предлагают, самец с аппетитом съедает. Особое предпочтение – листья салата, одуванчики и ягоды», – рассказали в зоопарке.

Имени у зверька пока нет. В преддверии Дня защиты детей по многочисленным просьбам его начали показывать посетителям.



Как уже сообщал «Новый день», директор учреждения Светлана Прилепина обещала горожанам привезти капибару. «Немалую роль в формировании коллекции играют пожелания горожан. Есть вечный запрос на жирафа, но такое животное невозможно содержать в нашем зоопарке. В последнее время очень популярны стали капибары – вот тут мы посмотрим, что можно сделать», – пояснила руководитель зоопарка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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