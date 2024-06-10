В зоопарке выбрали имена для капибары и бинтуронгов

В зоопарке выбрали имена для новоселов – пары бинтуронгов и молодого самца капибары.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, посетители предложили множество вариантов, но в итоге сотрудники зоопарка остановились на следующих вариантах: самец бинтуронга – Чуи; самка бинтуронга – Лана; самец капибары – Капибарин.

Как уже сообщал «Новый День», Капибарин приехал в Екатеринбургский зоопарк в мае. «Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными. В рацион капибары входят овощи, фрукты, ягоды, зелень. Все, что предлагают, самец с аппетитом съедает. Особое предпочтение – листья салата, одуванчики и ягоды», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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